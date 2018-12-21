» مفاجأة لن تصدقها عن أول مصرية متخصصة في علم الذرة

21 ديسمبر 2018 - 08:49 ص



أكدت الدكتورة إحسان حلمي، أول دكتورة مصرية في الذرة، أنها كانت غاضبة من عدم التقدير في مصر، بينما كانت أمريكا تقدر العلم، فهناك زميل أجنبي سألها متعجبا: "هل البنات يتعلمون في مصر"، لافتة إلى أنها لم تتزوج لشعورها أن العلم أهم من الزواج.



وأضافت "حلمي"، خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنها ساقطة قيد في نظر الحكومة المصرية، موضحة أن تاريخ ميلادها 1 سبتمبر 1923، مضيفة: "بقالي 20 سنة بدور عليها، ومفيش حد بيساعدني".



وتابعت : "شهادة ميلادي فيها كل حاجة عني، ومش عارفة احصل عليها"، مؤكدة بأنه عندما كانت في أمريكا كانت تشتاق كثيرا للعودة إلى مصر.

