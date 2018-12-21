أسامة كمال يكشف سر انتقاده لتصريحات راتب السجين

21 ديسمبر 2018 - 08:00 ص





أكد الإعلامي أسامة كمال، أن تعليقه على تقاضي السجين راتب 6 آلاف جنيه،كان لتقبل الرأي الأخر معقبا : "أول حاجة نثبتها في الإعلام المصري أنه لا أحد فوق النقد، ونستطيع انتقاد حتى تصريح مساعد وزير الداخلية".



وأضاف خلال برنامجه "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي": "ما قلناه وسنقوله تحذير لكل مسؤول لأن هناك شخصيات تتربص بنا، ولدينا حرية على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإذاعي والمكتوب والمرئي تسمح بانتقاد أي شخص".



و تابع الإعلامي ،: "أن ما توجهنا به من انتقادات إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون من أجل أن يكون المسؤول أكثر حرصًا".

