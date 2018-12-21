تفاصيل صادمة عن سقوط سور عقار علي مدرسة بالمرج

21 ديسمبر 2018 - 07:51 ص

روي اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل سقوط سور عقار بجوار مدرسة خاصة بالمرج مما أدى إلى مصرع طالب وإصابة 6 آخرين.



وقال "سالم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، إنه يوجد مبنى سكني بجوار المدرسة كان قد تم ضمه لها، وخلال القيام بأعمال مباني حديثة على الواجهة سقط جزء منه على سور المدرسة.



وأضاف "سالم"، أن الهيئة تراجع وتصدر ضوابط طبقا للمعايير حرصا على السلامة الإنشائية للمدارس، ولكن هذه الأمور لا تنال إعجاب أصحاب المدارس الخاصة فيقدمون شكاوى ضدهم.

