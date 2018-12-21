الحرب بين "حساسين" ووزيرة الصحة تنتهي بهذا القرار

كشف الإعلامي سعيد حساسين، عن بشرى سارة لأهالي كرداسة، قائلاً: "وزارة الصحة ستنفذ المستشفى العالمي بالمدينة في 2019".
وأضاف"حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، "بقول لأهالي كرداسة عام 2019 سيكون عاماً سعيداً عليكم، وإن شاء الله سيتم هدم مبنى المستشفى القديم وإقامة المستشفى المركزي على أعلى مستوى".
وأكد الإعلامي، أن الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وعدت جماهير كرداسة بتوفير احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية داخل كراسة خصوصًا بعد تأكيد واستجابة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة لمطالب أهالي وجماهير كرداسة بتوفير أفضل رعاية صحية لهم.
وكان "حساسين" دائمًا الهجوم علي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بسبب ما وصفه بتجاهلها لتجديد مستشفي كرداسة القديم .