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الاحتلال يعلن تفجير نفق على الحدود اللبنانية

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الجيش الإسرائيلي يبدا اعمال حفر وتنقيب في محيط الحدود اللبنانية
الجيش الإسرائيلي يبدا اعمال حفر وتنقيب في محيط الحدود اللبنانية

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تفجير نفق على الحدود مع لبنان، في إطار عملية لكشف وتدمير أنفاق يزعم أن "حزب الله" حفرها.
وجاء الإعلان، الأول من نوعه منذ بدء عملية "درع الشمال" مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، في بيان صادر عن الجيش، لتوضيح سبب دوي انفجارات في مناطق حدودية.
وأشار البيان أن رؤساء البلديات وسكان المنطقة تم إبلاغهم مسبقًا بعملية التفجير.
والخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر توتير، إن "وسائل خاصة" سيتم استخدامها في تدمير الأنفاق.
يشار أن الجيش أعلن منذ انطلاق العملية عن اكتشاف 5 أنفاق، قال إن "حزب الله" حفرها عبر الحدود، دون صدور تعليق من الأخير. -

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