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مفاجأة مدوية عن واقعة انهيار سور مدرسة بالمرج

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سقوط سور مدرسة منارة الشرق الخاصة المرج على طلاب المدرسة
سقوط سور مدرسة منارة الشرق الخاصة المرج على طلاب المدرسة

المصريون ـ متابعات

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كشف اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة بواقعة حادث سقوط سور عقار بجوار مدرسة خاصة بالمرج.
وأوضح "سالم"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" على فضائية "DMC"، مساء الخميس، أن المدرسة حصلت على موافقة منذ 96 على 10 فصول، وأثناء المرور عام 2004 فوجئوا بوجود تعلية مخالفة بالمدرسة، وتم إدراج ذلك في محاضر رسمية وإحالته للنيابة العامة، وضم جزء سكني للمدرسة بالمخالفة والتزوير، وفتح به فصول رياض أطفال. 
وأكد "سالم"، أن المبني الذي سقط منه جزء كان مبنى سكني، وقام صاحب المدرسة بضمه للمدرسة بالمخالفة، مناشدًا أصحاب المدارس الخاصة بالإلتزام بالسلامة الإنشائية للمباني.


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