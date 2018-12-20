» عالم أزهري: هذه هي أسعد لحظات الشيطان

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أكد الدكتور محمود البطل، من علماء الأزهر، أن أسعد اللحظات التى يعيش فيها الشيطان وأعظم أعماله، هي التفريق بين الأزواج بالمشاكل فى حياتهم الزوجية.
وأضاف "البطل"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، يوم الخميس: "الشيطان يجمع ذريته وأعوانه، ويكافأ من قام بمن طلق زوجته".


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