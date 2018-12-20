» عالم أزهري: هذه هي أسعد لحظات الشيطان

20 ديسمبر 2018 - 11:40 م

أكد الدكتور محمود البطل، من علماء الأزهر، أن أسعد اللحظات التى يعيش فيها الشيطان وأعظم أعماله، هي التفريق بين الأزواج بالمشاكل فى حياتهم الزوجية.