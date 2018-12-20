فؤاد علام: هذا الأمر كنز معلومات كبير يجب استغلاله

20 ديسمبر 2018 - 11:37 م

أكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن القبض على 4 من أفراد حركة حسم «عيد بالنسبة لي، أنا من أنصار ضبط المتهمين أحياء».



وأوضح «علام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع الإعلامي سعيد حساسين، أن «القبض على الإرهابيين أحياء كنز معلومات ويوفر كثير للأمن للقبض على الخلايا المتطرفة».

