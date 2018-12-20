"الداخلية" تكشف حقيقة بط وحمام السجون في بيان هام

20 ديسمبر 2018 - 11:10 م

أكدت وزارة الداخلية، في بيان ان «بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل تداولت مقتطفات من كلمة مساعد الوزير لقطاع السجون خلال الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة الأربعاء الماضي حول الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وتناولت تلك المواقع دون تدقيق جزء من الكلمة حول الرواتب التي يتقاضاها بعض السجناء بالإضافة إلى الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام المخصصة لهم، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل».



وأوضحت الوزارة في بيان الخميس: «حقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات (صحيًا وبدنيًا وثقافيًا)، إضافة لتأهيلهم حرفيًا ومهنيًا والعمل على إعادتهم أفراد صالحين ومنتجين للمجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة».



وأضاف البيان: «فيما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتبًا مجزيًا فيرجع ذلك إلى تعدد المشروعات الإنتاجية واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج في السجون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي توظف لتدريب وتأهيل السجناء، وأن تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادي مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلًا ثابتًا بذات القيمة».



وتابع: «من جهة أخرى يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة وصدر بشأنها القرار الوزارى رقم 691 لسنة 1988، وتضمنت تلك المقررات كافة أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات لضمان الحفاظ على صحة السجناء وأجاز المعهد القومي للتغذية استبدال اللحوم بالطيور أو البيض حسب المتاح لكل سجن من تلك الأنواع».

