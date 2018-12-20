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نتنياهو: إسرائيل ستصعد المعركة ضد إيران في سوريا

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستصعد معركتها ضد القوات المتحالفة مع إيران في سوريا، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وبعد ساعات من تصريحاته، قال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن سوريا «وناقشا سبل مواصلة التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني»؛ بحسب وكالة «رويترز».

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