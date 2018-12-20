المملكة المتحدة.. وفيات المشردين في تزايد مستمر

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المشردين
المشردين

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ارتفعت أرقام وفيات المشردين في المملكة المتحدة، خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 24 بالمائة، وفقًا لإحصائيات رسمية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن وفيات المشردين في مدينتي لندن وويلز، بلغت 597 حالة وفاة خلال العام الماضي.
كما أظهرت أن 2627 شخصا مشردا توفوا في عموم البلاد في الفترة ما بين 2013 - 2018، وأن 482 مشرداً توفوا في العام 2013، في حين ارتفع العدد إلى 597 في 2017.
وأشارت البيانات أن 84 بالمائة من الوفيات كانت من الرجال، وأن أكثر من نصفهم توفي بسبب المخدرات وأمراض الكبد، بالإضافة إلى الانتحار.
وذكرت البيانات أن العاصمة لندن تشكل النسبة الأكبر من وفيات المشردين، مشيرةً أن متوسط عمر الرجال فيها 76 سنة، والنساء 81 سنة، في حين أن متوسط عمر المشردين من الرجال 44 سنة، والنساء 42 سنة.
يذكر الحكومة البريطانية خصصت في ميزانيتها ملياراً و200 مليون جنيه إسترليني، لمكافحة التشرد، وأنها تهدف إلى إنهاء الظاهرة في البلاد بشكل كامل حتى عام 2027.
وأثارت وفاة مشرّد في أحد أروقة محطة "وستمنستر" لقطارات الأنفاق قرب البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، مطلع العام الجاري، جدلًا حول تعامل الحكومة مع الأشخاص المفتقرين لمأوى في كامل أنحاء المملكة المتحدة.
ووفقا لبيانات مؤسسة "هومليس لينك" الخيرية البريطانية، فقد ارتفع عدد المشردين الذين اضطروا للبقاء في الشارع منذ 2010 بنسبة 169 بالمائة. 

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