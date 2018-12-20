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ترامب ينتقد المعارضين لقراره المثير للجدل

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعارضين لقراره الخاص بسحب قوات بلاده من سوريا.
جاء ذلك في تغريدة لـه الخميس، عبر موقع "تويتر"، ردًا على السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي طالب الرئيس الأمريكي بالعودة عن قراره بشأن سوريا.
وقال ترامب: "من الصعب التصديق أن ليندسي غراهام، سيكون ضد الحفاظ على أرواح الجنود والحفاظ على مليارات الدولارات".
وأضاف متسائلا: "لماذا نحارب بالنيابة عن أعدائنا في سوريا، بالبقاء وقتال داعش من أجلهم، روسيا وإيران وغيرهما من السكان المحليين؟".
واختتم "ترامب" تغريدته بالقول: "الوقت حان للتركيز على بلدنا، وإعادة شبابنا إلى ديارهم حيث ينتمون".
وفي وقت سابق الخميس، استنكر غراهام، في مؤتمر صحفي من مقر الكونغرس، قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.
ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.
بدورها أشارت وسائل إعلام محلية أن القرار اتخذ بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب إعلان أنقرة عزمها شن عملية عسكرية ضد "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شرق نهر الفرات شمالي سوريا. 

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