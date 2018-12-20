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4.5 مليارات دولار زكاة مستحقة على البنوك السعودية

مال وأعمال

السعودية
السعودية

المصريون ووكالات

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أعلنت البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية (12 بنكا)، الخميس، عن تسويات لمطالبات زكاة مستحقة عليها، لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل في البلاد.
وبحسب مسح "الأناضول" الذي اعتمد على إفصاحات البنوك على موقع البورصة "تداول"، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة على البنوك 16.8 مليار ريال (4.5 مليارات دولار).
وتستحق هذه المبالغ، نتيجة اختلاف طريقة حساب الزكاة بين الجانبين عن سنوات سابقة تنتهي بنهاية 2017.
ولم توضح الإفصاحات، عن توقيت سداد هذه المبالغ، وما إذا كانت ستدفع دفعة واحدة أم على مرات متعددة.
وجاء "الراجحي" ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، أعلى البنوك من حيث المبالغ المطلوب سدادها بقيمة 5.4 مليارات ريال (1.44 مليار دولار).
بينما جاء خلفه بنك "الرياض"، أكبر البنوك من حيث رأس المال، بمبلغ مستحق قيمته 2.97 مليار ريال (792 مليون دولار).
أما البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك من حيث الأصول ورأسمال بمشاركة بنك "الرياض"، فالمبالغ المطلوب سدادها منه ضئيلة، تبلغ 183 مليون ريال (49 مليون دولار).
و"البنك الأهلي التجاري" مملوك بنسبة 64.3 بالمائة من الحكومة السعودية، موزعة على 3 مؤسسات حكومية.
وتعاني السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، في الوقت الحالي من تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس، عن مستوياته منتصف 2014، ما دعاها لفرض العديد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الطاقة. 

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