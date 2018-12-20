ارتفاع جديد في أسعار الذهب

20 ديسمبر 2018 - 09:36 م

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض تقديرات زيادة معدل الفائدة في العام المقبل إلى جانب خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي.

وارتفعت أسعار الذهب في صباح اليوم بمعدل جنيهين ثم واصلت الارتفاع منذ قليل بمعدل 3 جنيهات ليصل إجمالي الزيادة حتى الآن إلى 5 جنيهات.

وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت بعد إقرار الفيدرالى الأمريكي رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 540 جنيها، وعيار 21 سعر نحو 630 جنيها، وعيار 24 نحو 720 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5040 جنيها، وبلغ السعر العالمى 1261 دولارا.