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تأجيل الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية

عرب وعالم

الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية
الانتخابات الرئاسية بالكونغو الديمقراطية

وكالات - خالد الشرقاوي

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الانتخابات الرئاسية

تأجيل

الكونغو الديمقراطية

أعلنت اللجنة الانتخابية في الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة الأحد المقبل، إلى 30 ديسمبر الجاري، بسبب الوضع الأمني.

وقالت اللجنة الانتخابية إنها "غير قادرة على عقد الانتخابات في الموعد المحدد"، بعد أن دمر حريق ضخم، الأسبوع الماضي، 80 بالمائة من آلات الاقتراع في العاصمة كينشاسا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وكان سيتم التصويت في الانتخابات الكونغولية عبر 10 آلاف آلة اقتراع إلكتروني، حصلت عليها البلاد من كوريا الجنوبية في 2018.

إلا أن حريقا عرقل تلك الآلية في العاصمة كينشاسا، ودفع بالمسؤولين إلى العودة صوب الاقتراع الورقي.

وفي هذا الشأن، أوضح كورنيل نانغا، رئيس اللجنة الانتخابية أنّ المسؤولين "باتو مضطرين لطباعة 5 ملايين ورقة اقتراع" على خلفية الحريق المذكور، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

وأعلن "نانغا"، قرار تأجيل الانتخابات خلال لقاء خاص بينه والمرشحين الرئاسيين، بما فيهم مرشح المعارضة سيث كيكوني.

ويتنافس 21 مرشحًا على منصب الرئاسة، خلفًا للرئيس الحالي جوزيف كابيلا، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة متتالية.

وتولى "كابيلا"، مقاليد الحكم في بلاده عام 2001، خلفا لوالده لوران ديزيريه كابيلا، وقرر خلال الانتخابات المقبلة، دعم وزير داخليته السابق إيمانويل رامازاني شاداري.

يشار أن نحو 40 مليون ناخب يحق لهم التصويت في انتخابات الكونغو الديمقراطية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 81.34 مليون نسمة، حسب إحصائيات 2017.


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