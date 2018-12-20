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الجزائر تجري مناورات تجريبية لطائرات بدون طيار محلية الصنع

عرب وعالم

طائرة بدون طيار - أرشيفية
طائرة بدون طيار - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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نفذت القوات الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، مناورات عسكرية جنوب العاصمة، لتجريب طائرات بدون طيار من صنع محلي، في عمليات الاستطلاع والرماية.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إلى أن المناورات أشرف عليها الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح أن المناورات "تمت بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح (190 كلم جنوب العاصمة) وشملت عملية الاستطلاع الجوي وتنفيذ الرمايات".

وأضاف أن هذه الطائرات بدون طيار، تم تصنيعها بالجزائر من قبل مهندسين وتقنيين وإطارات من الجيش الوطني الشعبي، واختير لها اسمي "الجزائر 54" (تاريخ اندلاع الثورة ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر 1954) و"الجزائر 55" (أحد أكبر هجومات الثوار الجزائريين ضد قوات الاستعمار في 20 أغسطس 1955).

ولفت البيان، إلى أن تنفيذ هذا التمرين التجريبي "بغرض اختبار القدرات العملياتية لهذه الطائرات في مجال الاستطلاع الجوي".

وبيّن أنه "يُعد بمثابة الاختبار الحقيقي والميداني لمدى الانسجام العملياتي والتنسيق بين كل من الطائرات دون طيار، وبقية الوسائل التي تقوم بتنفيذ مهامها، وفقا لما تتلقاه من معلومات استطلاعية دقيقة".

ونقل البيان عن الفريق قايد صالح، قوله في ختام المناورات، "أعتبر نتائجها الأولية مشجعة ومتجاوبة تماما مع ما كنا نصبو إليه".

وأضاف "ينبغي أن يعي الجميع ويدرك مدى المجهودات التي بذلناها في السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت القوات الجوية كل هذه الأشواط".


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