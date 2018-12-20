مقتل 5 متظاهرين في «القضارف» السودانية

20 ديسمبر 2018 - 08:27 م

قُتل 5 متظاهرين، اليوم الخميس، خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في القضارف بشرق السودان، وفق وسائل إعلام سودانية.

وصباح اليوم قال مبارك النور النائب المستقل عن ولاية القضارف: "الوضع في القضارف خارج السيطرة وسقط قتيل هو الطالب الجامعي، مؤيد أحمد محمود"، الأمر الذي أكده أحد أقارب الطالب الجامعي.

وأضاف: "الأوضاع فى القضارف الآن خطرة، وتطورت الاحتجاجات لتشمل حالات حرق ونهب، وهى الآن خارج السيطرة".

وامتدت الاحتجاجات الشعبية في السودان، اليوم الخميس، إلى قلب العاصمة الخرطوم، وتجددت في عطبرة (شمال)، تنديدًا بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية.



