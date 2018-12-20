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بالفيديو.. فتاة تلقن سارقين علقة ساخنة لمحاولتهما سرقة حقيبتها

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فتاة تلقن سارقين علقة ساخنة لمحاولتهما سرقة حقيبتها
فتاة تلقن سارقين علقة ساخنة لمحاولتهما سرقة حقيبتها

خالد الشرقاوي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سجل من خلال كاميرا مراقبة، يظهر شجاعة فتاة طاردت سارقيها وتمكنت من إسقاطهما من على دراجتهما النارية واستعادة حقيبتها بعد تلقينهما درسا قاسيا يصعب نسيانه.

والبداية عندما كانت الفتاة تسير في شارع جلال بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وهاجمها شابان يستقلان دراجتهما النارية بهدف سرقة حقيبتها إلا أنها تمسكت بها جيدا كما تمكنت من الإمساك بالدراجة حتى استطاعت الإطاحة بهم أرضًا، وتشاجرت مع أحدهما.

وعند محاولة السارقين الهروب مرة أخرى بالحقيبة هرولت خلفهم حتى تمكنت من إسقاط أحدهما مرة أخرى، مما دعا الشابين إلى الهروب أمام صمود هذه الفتاة، وسط حالة من السلبية من قبل المارة وعدم دفاعهم عن الفتاة أو تتبع الجناة.

شاهد الفيديو..



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