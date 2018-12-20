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لأول مرة.. التأمين الصحي يوفر أدوية لعلاج سرطان الثدي

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سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى
سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى

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التامين الصحى

سرطان الثدى

سرطان

أورام

أعلنت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، توفير أدوية متقدمة لعلاج سرطان الثدى، لأول مرة،  تأخذها المريضة تحت الجلد.

وقالت رئيس هيئة التأمين الصحى، على هامش فاعليات المؤتمر السنوى لهيئة التأمين الصحى اليوم بمكتبة الإسكندرية، إنه سيتم تفعيل عيادات الكشف عن أورام الثدى فى 5 مستشفيات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية على أن يتم صرف العلاج بالمجان للمنتفعات.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من الكشف المبكر عن أورام الثدى تتم فى مستشفيات التأمين الصحى بمدينة نصر والمقطم وصيدناوى وجمال عبدالناصر بالإسكندرية.



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