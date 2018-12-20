القيادة الفلسطينية تجتمع السبت بشأن اعتداءات إسرائيل

20 ديسمبر 2018 - 07:46 م

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، عن اجتماع موسع في مقر الرئاسة برام الله، لبحث التطورات السياسية، وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته.

وفي تصريح لإذاعة صوت فلسطين (رسمية)، قال مجدلاني إن الاجتماع يأتي في إطار حالة الانعقاد الدائم للقيادة الفلسطينية، على خلفية ممارسات الاحتلال الأخيرة بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن الاجتماع يتوقع أن يعقد برئاسة الرئيس محمود عباس، وبمشاركة كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجة المركزية لحركة فتح، وممثلين عن فصائل، وقادة في الأجهزة الأمنية، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله. ‎

ومنذ أيام، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا إسرائيليًا، إذ اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ومدنًا ومخيمات لاجئين، وفرضت حصارًا على مدينتي رام الله والبيرة، فضلًا عن هدم منازل واستهداف مواطنين فلسطينيين.



