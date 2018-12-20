» التفاصيل الكاملة لحفل زفاف «ماني» على فتاة تونسية

20 ديسمبر 2018 - 07:45 م

كشف حسين جنيح، رئيس بلدية سوسة التونسية، عن التفاصيل لحفل زفاف ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، في شهر يناير المقبل.

وقال رئيس بلدية سوسة إن المهاجم الدولي السنغالي سيقيم حفل زفافه في الملعب الأوليمبي بسوسة حيث سيتزوج من صديقته التونسية تدعي مليسيا وتعمل عارضة أزياء في إنجلترا.

ويقام الحفل يوم 5 يناير المقبل حيث سيشهد حضور عدد من نجوم كرة القدم العالمية على رأسهم محمد صلاح زميله في الفريق والفرنسي بول بوجبا والإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو.

وتواجد وكيل أعمال اللاعب ووالده في تونس خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على ترخيص إقامة حفل الزفاف وإنهاء جميع الترتيبات الخاصة به.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت في وقت سابق أن اللاعب صاحب الـ26 عاما يرتبط بفتاة تونسية تعمل والدتها ضمن الطاقم الإداري لليفربول.



