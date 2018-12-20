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حريق بعربة قطار في محطة بنها

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حريق

الحماية المدنية

السكة الحديد

تمكنت أجهزة الحماية المدنية وعمال محطة قطارات بنها من السيطرة على حريق شب في العربة قبل الأخيرة في القطار المميز «1203» القادم من القاهرة إلى الإسكندرية أثناء توقفه بالمحطة، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، فيما قام عمال المحطة بمواجهة الأدخنة بطفايات الحريق، كما تم فصل العربتين الأخيرتين عن القطار وإخلاء الركاب منهما.

وأدى الحريق لتعطل حركة مسير القطارات لأكثر من ساعة، فيما واصل باقي القطار رحلته للإسكندرية.

كان المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها، تلقى بلاغا من محطة بنها بتصاعد أدخنة من العربة الأخيرة لقطار القاهرة الإسكندرية خلال دخوله محطة مدينة بنها، فتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وإسعاف وتم الاستعانة بطفايات الحريق بالمحطة للسيطرة على الأدخنة حتى وصلت سيارات الإطفاء وتم فصل العربتين الأخيرتين والسماح للقطار بالمغادرة.

وتبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن أثناء دخول القطار المحطة تلاحظ وجود أدخنة أعلي العربة قبل الأخيرة وسط هلع بين الركاب، فتم فصل العربتين الأخيرتين وإخلاء الركاب والسيطرة على الحريق، ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي في أسلاك الكهرباء بالعربة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه.



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