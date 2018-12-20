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السودان يوقع اتفاقية مع شركات روسية لبناء مصفاة نفط جديدة

عرب وعالم

مصفاة نفط
مصفاة نفط

وكالات - خالد الشرقاوي

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روسيا

السودان

توقيع اتفاقية

بناء مصفاة جديدة

أعلنت وزارة النفط والمعادن السودانية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع شركات روسية لبناء مصفاة بشرق البلاد، بسعة نحو 220 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبد القادر، في بيان، إن بلاده وقعت الاتفاقية مع شركات روسية لبناء المصفاة في ولاية بورتسودان، على البحر الأحمر (شرق)، وفق وكالة "الأناضول".

ولم يذكر البيان، تفاصيل عن أسماء الشركات الروسية، أو قيمة الاتفاقية أو تفاصيل عن توقيت بدء بناء المصفاة أو المدة التي تستغرقها.

ويمتلك السودان 3 مصافي في مدن الخرطوم (وسط)، والأبيض (غرب) وبورتسودان ( شرق).

والجمعة الماضي، أعلنت الخرطوم، أن مليون برميل من نفط دولة جنوب السودان، "جاهزة" للتصدير عبر موانئ السودان.

ويبلغ إنتاج السودان النفطي أقل من 100 ألف برميل يوميا، مقابل 450 ألف برميل يوميا قبل انفصال جنوب السودان، وفقا لبيانات رسمية.

وانفصل جنوب السودان في 2011 عن السودان، ما أفقد البلد الأخير ثلاثة أرباع موارده النفطية، أي ما نسبته 80 بالمائة من احتياطيات النقد الأجنبي، و50 بالمائة من الإيرادات العامة.

وفي 9 نوفمبر الماضي، أعرب الرئيس السوداني، عمر البشير، عن حرص بلاده على تعزيز علاقتها مع روسيا بما يحقق المصالح المشتركة.

وفي نوفمبر 2017، زار البشير، روسيا، والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، وناقشا قضايا، اجتماعية وسياسية وثقافية وعسكرية، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين.

وتشهد العلاقات السودانية الروسية تطورًا ملحوظًا، وخصوصًا على الصعيد الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 325 مليون دولار في 2017، مقابل 153 مليون دولار في 2016.



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