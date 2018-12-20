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تركيا وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في المجال الصناعي

عرب وعالم

تركيا وروسيا
تركيا وروسيا

وكالات - خالد الشرقاوي

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روسيا

تركيا

الصناعة

اتفاقية تعاون

وقعت تركيا وروسيا، في العاصمة أنقرة، اتفاقية تعاون مشترك في المجال الصناعي، اليوم الخميس، بهدف تطوير ورفع مستوى التبادل التكنولوجي الصناعي بين البلدين.

ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا حسن بيوك دده، وعن الجانب الروسي نائب وزير الصناعة والتجارة أليكسي جروزديف.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع الدورة الـ13 لمجموعة العمل الصناعي التركي الروسي المشترك، بحضور مدراء كبار المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين.

وأوضح "بيوك دده"، في كلمته خلال الاجتماع، أن البلدين قررا زيادة التعاون في المجال الصناعي، مشيراً أن بلاده ستشارك في المعرض الصناعي الدولي (INNOPROM 2019 ) الذي سيقام في يوليو من العام القادم.

بدوره أكد جروزديف، رغبة بلاده في زيادة حجم التجارة البينية، مشيراً أن التجارة الخارجية بين البلدين هي أهم عنصر في العلاقات الاقتصادية.

وشدد جروزديف على رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين وخصوصًا في مجال صناعة السيارات والمعادن وبناء السفن.

وأشار المسؤول الروسي أن الاتفاقية ستساهم في حل مشاكل الشركات التركية في روسيا، وفي الوقت ذاته ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات الروسية في تركيا.

ووفقاً لبيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فإن حصة التجارة الروسية مع تركيا ازدادت بواقع 0.7 درجة لترتفع إلى 4.2 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الروسية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأعلنت دائرة الجمارك الروسية، في وقت سابق، أن تركيا تعتبر رابع أكبر شريك تجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.


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