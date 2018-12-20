هيئة قناة السويس تنظم ندوة تثقيفية عن الأمراض الموسمية

20 ديسمبر 2018 - 07:29 م

نظمت هيئة قناة السويس على مدار يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، ندوة طبية تثقيفية تحت عنوان " الأمراض الموسمية" ضمن برنامج "معاً لصحة أفضل" الذي ينظمه مركز المعلومات الدوائية بالتعاون مع قسم الطوارئ بمستشفى نمرة 6 وتحت إشراف إدارة الخدمات بالهيئة وذلك ضمن برنامج توعوي طبي، بدأ بالتوعية بطرق التعامل مع مرض السكري، ثم تناول موضوع الإسعافات الأولية.

يأتي ذلك تحت رعاية الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة.

حضر الندوة المحاسب عاطف جرجس مدير إدارة الخدمات، والاقتصادي محمود رزق مستشار السيد الفريق رئيس الهيئة، والمهندس أحمد رجب رئيس المتابعة والرقابة، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة النادي العام، والمهندس أحمد قدري رئيس مجلس إدارة نادي الأسرة. أقيمت الندوة على مدار يومين، لتعميم الاستفادة على العاملين بالهيئة في مدن القناة ، وهما يوم الاثنين الماضي بالمركز الاجتماعي للهيئة ببورفؤاد، وأمس الأربعاء بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

في بداية اللقاء، وجه المحاسب عاطف جرجس مدير إدارة الخدمات الشكر والتقدير لسيادة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة على دعمه غير المحدود لتطوير المنظومة الطبية وتقديم خدمات طبية عالية المستوى لجموع العاملين من خلال المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة. كما أشاد بجهود مركز المعلومات الدوائية بمستشفى نمرة 6، برئاسة الدكتور ياسر صفار، ودوره المهم في نشر الوعي الطبي وإثراء المعرفة الطبية لدى العاملين بالهيئة، بطريقة سهلة وبسيطة يدركها العاملون من خارج القطاع الطبي وتنعكس بالإيجاب على حياتهم اليومية.

تضمنت الندوة عدداً من الموضوعات الطبية المتعلقة بكيفية التعامل السليم مع الأمراض الموسمية التي تنتشر في فصل الشتاء مثل أمراض البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق والربو الشعبي ، كما تستعرض الأساليب والتدابير الوقائية التي يجب وضعها في الاعتبار لتجنب الإصابة بهذه الأمراض وطرق العلاج للحفاظ على الصحة العامة.

استهلت الندوة فعالياتها بمحاضرة الدكتورة دعاء العدوي، لتوضيح أعراض الإصابة بأمراض البرد والانفلونزا، وكيفية علاج كل منهما، كما أوضحت خطورة الاستهانة بمرض الانفلونزا حيث يودي في بعض الأحيان إلى الوفاة إذا لم يتم التعامل معه بالطريقة الصحيحة.

أما المحاضرة الثانية فكشفت الدكتورة سلمى مجدي عن مخاطر التدخين من خلال استعراض مجموعة من الاحصائيات والمؤشرات على المستوى المحلي والعالمي فيما يخص أضرارها على المدخنين ومن يتعرضون للتدخين السلبي من المحيطين بهم .

فيما ركزت المحاضرة الثالثة التي ألقتها الدكتورة تسنيم حسين على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في التعامل مع البرد والانفلونزا، وضرورة الحذر الشديد في تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المتخصص، مشددة على خطورة تناول المضادات الحيوية بكثرة في إضعاف جهاز المناعة.

وتناولت الدكتورة نهى زكريا في المحاضرة الرابعة والأخيرة طرق التعامل مع الربو الشعبي وحساسية الصدر، وطرق استخدام بخاخات توسعة الشعب الهوائية.



