السفير المصري بكابول يشارك في مراسم تخرج الدورة الأولى لتعليم العربية

شارك هاني صلاح سفير مصر في كابول في مراسم تخرج الدورة الأولى لتعليم اللغة العربية، والتي عقدت بالمعهد الدبلوماسي الأفغاني، حيث كانت السفارة المصرية قد قامت بتنظيمها بالتعاون مع البعثة الأزهرية في كابول، وحضر المراسم مدير عام المعهد ومجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الأفغان.

شارك هاني صلاح سفير مصر في كابول في مراسم تخرج الدورة الأولى لتعليم اللغة العربية، والتي عقدت بالمعهد الدبلوماسي الأفغاني، حيث كانت السفارة المصرية قد قامت بتنظيمها بالتعاون مع البعثة الأزهرية في كابول، وحضر المراسم مدير عام المعهد ومجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الأفغان.