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السفير المصري في الخرطوم يلتقي مساعد أول رئيس الجمهورية

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التقى السفير "حسام عيسى" سفير مصر في الخرطوم مع محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهورية، حيث أعرب السفير عن تقدير مصر للدور التاريخي للحزب الاتحادي الديمقراطي في دعم العلاقات الأزلية بين مصر والسودان على كافة المستويات السياسية والحزبية والشعبية، بما يسهم في تعزيز العلاقات المتجذرة بين شعبي وادي النيل.


وأكد السفير المصري في الخرطوم على التوجه الراسخ لدى القيادة السياسية في مصر على كافة المستويات بأهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض التطورات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، معرباً عن استعداد مصر لتلبية احتياجات السودان في قطاع الصحة.


وأشار السفير إلى الأهمية التي توليها مصر للتشاور بشكل مستمر مع الجانب السوداني من خلال الزيارات الدورية المتبادلة بين المسئولين في البلدين، والتي تعكس المرحلة المتطورة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتؤكد على التوجه الإيجابي لدى الجانبين نحو وضع كافة اتفاقيات التعاون المشترك موضع التنفيذ.


من جانبه، أعرب مساعد أول رئيس الجمهورية عن تطلعه لترجمة المناخ السياسي الإيجابي بين البلدين الشقيقين إلى التنفيذ الفعلي لمشروعات التعاون المشتركة خاصةً الربط الكهربائي والسكك الحديدية والنقل النهري، فضلاً عن تطلع الجانب السوداني لتعزيز التعاون في مجال الصحة بما في ذلك استقبال القوافل الطبية المصرية في مختلف مناطق السودان. 

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