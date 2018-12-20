«البرادعي» يعلق على براءة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

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البرادعي
البرادعي

وكالات - خالد الشرقاوي

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التمويل الاجنبى

علق الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، ببراءة 40 متهماً في قضية "التمويل الأجنبي"، مؤكدًا على ضرورة الحرص في توجيه الاتهامات.

وكتب البرادعي في تغريدة له على "تويتر" اليوم الخميس: فى 2011 أُحيل43 من العاملين فى المنظمات المدنية للمحاكمة بتهمة " التمويل الأجنبى"، وفى2012 صدر قرار بسفر الأجانب منهم إلى خارج البلاد( غردت وقتها بعدم التدخل فى عمل القضاء)، وفى 2018 حُكم ببراءة الجميع!".

وتابع قائلًا: "الدرس هو ضرورة الحرص في توجيه الاتهامات. الاستخفاف بالحرية مجافاة للعدالة".

وصباح اليوم، قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة عشرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، براءة 40 متهمًا فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ التمويل الأجنبي.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وأحالت النيابة للمحاكمة في هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريًا و29 أمريكيًا وأوروبيًا وعربيًا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، عاقبت في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقي من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.



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