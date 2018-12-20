4 قرارات عاجلة من «بن سلمان»

20 ديسمبر 2018 - 07:12 م

أصدرت اللجنة الوزارية المعنية بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أول قرار بشأن إعادة هيكلة الجهاز، عقب مجموعة الأوامر الملكية الصادرة في وقت سابق، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوصت اللجنة في اجتماعها الأول، بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة.

وأقرت اللجنة كما أقرت حلولاً عاجلة وفقا للتالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس):

1 ـ استحداث إدارة عامة للإستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع إستراتيجية الرئاسة وإستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

2 ـ استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

3 ـ استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.

4 ـ تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في 20 أكتوبر أمرا ملكيا، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن تشكيل اللجنة جاء بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها.

وصدر الأمر بتشكيل اللجنة برئاسة ولي العهد وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم: وزير الداخلية، مساعد العيبان، وإبراهيم العساف، رئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.

وكانت السعودية أعلنت وفاة جمال خاشقجي رسميا، ويأتي إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.



