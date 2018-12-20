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محافظة القاهرة: حملة مكبرة بحي حلوان علي المقاهي والمحلات المخالفة

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تمكنت أجهزة حي حلوان برئاسة اللواء محمد عبد الحميد رئيس الحي بمشاركة شرطة المرافق من فتح وتشغيل عدد 5 جراجات كانت مخالفة لاشتراطات الترخيص وقد كان تم استغلالها كمخازن أو نشطار تجاري غير مرخص بشوارع يوسف تقاطع شارع زكي وشارع شريف وشارع عزام وشارع جعفر.

وشنت الأجهزة التنفيذية، بحي حلوان، بقيادة اللواء محمد عبد الحميد، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات.

وأوضح رئيس الحي، أن الحملة استهدفت رفع إشغالات المقاهي ومحلات تجارية مخالفة لعدد 15 محلًا ومقهى بدون ترخيص والباعة الجائلين ,وغلق مراكز الدروس الخصوصية بشارع عزبة الوالدة ، عمارة الاتحاد الاشتراكي ، وشارع شريف وشارع راغب ، وتم مصادرة المضبوطات بمخزن الحي.

 وأكد رئيس المدينة باستمرار حملات إزالة الإشغالات لحين القضاء على الظاهرة. وعمل محاضر لهم غلق وتشميع وقيدت المحاضر بأرقام من 35219 حتي 35231

جدير بالذكر أنه كان قد شدد الدكتورة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، القاهرة للمنطقة على جميع رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالمحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن 44 حالة إزالة إدارية كما تحرر 37 محضر لهم إشغال طريق وإدارة بدون ترخيص



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