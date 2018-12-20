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معاقبة مدير عام لتعيينه عاملًا بدلًا من آخر بالتزوير

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
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تزوير

مجلس الدولة

مدير عام

التأديبية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام اتحاد الشاغلين سابقا بجهاز العاشر من رمضان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه وقت الخدمة ، وذلك للتلاعب بالتزوير فى كشوف اختيار العاملين ، ووضع إسم عامل مكان إسم أخر باستخدام المصحح لتعيينه، مما يشكل جناية التزوير بأوراق رسمية فى حقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية جابر محمد ومحمد حسن

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها ، بأن وردت شكوى الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بقيام المحال بتعيين عامل دون استيفاء مسوغات تعيينه ، وتزويره بكشوف اختيار عمال الزراعة اليومية

وثبت للمحكمة واستقر فى وجدانها قيام المحال بالتزوير لتعيين عامل مكان أخر ، فعندما حضر أحد مهندسى الزراعة من أقارب العامل الذى أخفى اسمه المحال ، لاستلام العمل ، وظهر فى كشوف التعيين عدم وجود اسم العامل من ضمن المعينين ، بل وُجود اسم أخر مدون بخط اليد مكان اسم الأول

وأضافت بأن الشهود اثبتوا عدم كفاءة العامل المدون اسمه فى الكشف ، حيث حضر ومعه شهادة تجنيد غير مطابقة لمواصفات التعيين ، كما أنه حصل على درجة 72 فى نموذج الاختيار ، فى حين دوَّن المحال أمامه فى الكشف أنه حاصل على درجة 87 وذلك بالتزوير فى كشوف التعيين ، فضلا عن السماح له بالتوقيع فى كشوف الحضور والانصراف لتعيينه بالمخالفة للقانون

لذا رأت المحكمة بأن المحال استغل منصبه وخالف القانون ، ولم يراع واجبات وظيفته وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام ، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى ، ولكن تضع المحكمة فى اعتبارها اثناء توقيع العقوبة ، خروج المتهم على المعاش وبلوغه السن القانونى ، لذا غرمته المحكمة بغرامة تعادل خمس أضعاف اجره.


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