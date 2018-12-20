» «العصار» يبحث مع سفير الصين سبل زيادة التعاون المشترك

20 ديسمبر 2018 - 06:22 م

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير الصيني بالقاهرة، سونج إيقيوه، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتي هذا اللقاء بعد انتهاء معرض (إيديكس-2018) والذي تم إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3-5/12/2018 وظهر فيه المشاركة الفعالة للشركات الصينية والتي تدل علي العلاقات المتميزة بين الصين ومصر وبين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في المجالات المختلفة.

وخلال اللقاء تم مناقشة زيادة التعاون مع الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة مثل التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية وإنشاء مجمع لصناعة الأجهزة المنزلية وإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال، وتم الإشارة إلى رغبة الإنتاج الحربي فى الاستفادة من خبرات الشركات الصينية فى تكنولوجيا تصنيع إطارات السيارات كذلك تطوير المنتجات الكيماوية والبويات.

وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي تتبنى سياسة الانفتاح من خلال التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات العالمية فى المجالات المختلفة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر - 2030.

وقد أكد السفير الصيني خلال اللقاء على حرص الجانب الصيني على التعاون مع الجانب المصري في جميع المجالات، مشيداً بإمكانيات وقدرات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وأضاف أنه يقوم بتشجيع وحث الشركات الصينية على الدخول في شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.