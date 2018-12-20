  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:22 م
بحث متقدم
صورة سامح عاشور

حبس سامح عاشور عامين وتغريمه 20 ألف جنيه

تركي ال الشيخ

أسباب زيارة «آل الشيخ» نادي الزمالك

المترو

المترو يدهس المصريين فـي 2018.. «موت وخراب ديار»

الجندي

فيديو.. الجندي: هناك شيوخ يمارسون إرهابًا فكريًا

ولي العهد محمد بن سلمان

4 قرارات عاجلة من «بن سلمان»

البرادعي

«البرادعي» يعلق على براءة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي

الدكتور أحمد زارع

هكذا يطعنون مصر في أعز ما تملك

القوات الأمريكية

أول فيديو لمغادرة القوات الأمريكية سوريا

عمرو موسى

عمرو موسى يوجه طلبًا إلى الجامعة العربية لعودة سوريا

سقوط سور مدرسة منارة الشرق الخاصة المرج على طلاب المدرسة

قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع وإصابة 8 طلاب بالمرج

بحضور وزير النقل..

انعقاد مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم

آخر الأخبار

وزير النقل
وزير النقل

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

عربات النوم في القطارات حققت 129.18 مليون جنيه

#

«الجبلاية» تحسم أمر معاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين

#

حقيقة خطاب اتحاد جدة لشراء النقاز

#

بروتوكول لتسوية مستحقات البنك لدى شركة الحديد والصلب المصرية

انعقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بحضور الدكتور  هشام عرفات وزير النقل وبرئاسة اللواء محمد نصر الله رئيس مجلس إدارة الشركة.

خلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بتطوير الشركة وتحسين الخدمة المقدمة للركاب حيث تم استعراض نتائج الأعمال للشركة في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر من عام 2018 ومقارنتها بما حققته عن نفس الفترة في عام 2017 حيث حققت الشركة حتى نهاية شهر أكتوبر 2018 إيرادا مقداره 129.18مليون جنيه بزيادة قدرها 22%عن المحقق عن عام 2017 والتي حققت الشركة بها إيرادات مقداره 105.63 مليون جنيه وذلك بسبب تطور وتحسين الخدمات المقدمة للركاب وتطوير آليات حجز تذاكر عربات النوم والخدمات الفندقية.

كما تم استعراض الخطة التي تنفذها الشركة بناءا على توجيهات وزير النقل بضرورة التطوير الشامل والمستمر لجذب مزيدا من الركاب وتحقيق عوائد مادية حيث تشمل الخطة التحديث والتطوير الشامل للمعدات والبنية التحتية لكلا من المطبخ المركزي والمغسلة متضمنة أيضا تغيير شبكة (خطوط المياه والبخار والكهرباء ومعدات التدريب ...)وكذلك التدريب المستمر للعاملين ورفع مستوى الأداء بالإدارات الخدمية والتسويقية والبيعية.

وفيما يتعلق بتطوير عربات النوم الألماني والإسباني أوضح رئيس الشركة إن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير عدد 42 عربة نوم اسباني بالإضافة إلى تطوير عدد 20 عربة نوم ألماني تم الانتهاء من تطوير عربة كنموذج لتطوير العربات الألماني طبقا لمواصفات هيئة السكك الحديدية حيث شمل تطوير العربة النموذج إجراء توسعة للكبائن الحالية وتغيير ألوان وديكوات الكبائن وتحسين جودة ومجال الرؤية بالطرقات والكبائن مع رفع كفاءة دورات المياه ووجه الدكتور هشام عرفات بأن تتم أعمال التطوير على أعلى مستوى من الجودة وان يتم الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتلك الأعمال وكذلك البحث عن أساليب جديدة في التسويق لمنتجات الشركة وإدخال خدمات جديدة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» التفاصيل الكاملة لحفل زفاف «ماني» على فتاة تونسية
» لأول مرة.. التأمين الصحي يوفر أدوية لعلاج سرطان الثدي
» ضبط سكرتير بمجلس الدولة بتهمة «الرشوة»
» اعتقال نجل «العريفي» بتهمة دعم الإخوان
» احتجاجات شعبية في الأردن للأسبوع الثالث على التوالي
» «ميدو» يخسر بـ«الثلاثة» في أول اختبار مع«الوحدة»
» «العصار» يبحث مع سفير الصين سبل زيادة التعاون المشترك
» الزمالك يحسم موقفه مع التعاقد مع «السعيد»
» "الشباب والرياضة" تستفسر عن موقف أمير مرتضى بالزمالك
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي
» «صلاح» في تونس لحضور حفل زفاف «ماني»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين