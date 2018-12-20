» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي

أمير سعد
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة القطن التشادي، المقررة إقامتها الأحد المقبل، فى إياب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:
عماد السيد - عمر صلاح في حراسة المرمى
محمود علاء - محمد عبد الغنى - بهاء مجدى - حمدى النقاز - عبد الله جمعة -احمد فتوح - حازم امام في خط الدفاع
فرجاني ساسي - محمود كهربا - محمد ابراهيم - يوسف اوباما - ابراهيم حسن - احمد مدبولي - مصطفي فتحي في خط الوسط
عمر السعيد - كابونجو كاسونجو في خط الهجوم
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