أول فيديو لمغادرة القوات الأمريكية سوريا

20 ديسمبر 2018 - 06:14 م

بدأت الولايات المتحدة بسحب معدات عسكرية من قواعدها في الشمال السوري، بعد أن أعلنت واشنطن، أمس الأربعاء، عن بدء سحب قواتها من سوريا.

ونشرت وكالة "الأناضول" فيديو قالت إنه لشاحنات تحمل معدات عسكرية أمريكية تخرج من سوريا باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت الأناضول "غادرت عشرات الشاحنات، حاملة معدات عسكرية أمريكية، ليلة أمس الأربعاء، مناطق سيطرة منظمة "ب ي د- بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا".

وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الأربعاء قرار سحب قواتها من سوريا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش "في سوريا، وأن ذلك كان سبب وجود قواته هناك.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت ساندرز في بيان أمس الأربعاء "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".