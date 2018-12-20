» «صلاح» في تونس لحضور حفل زفاف «ماني»

20 ديسمبر 2018 - 06:05 م

يطير النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، إلى تونس رفقة فريقه، وذلك لحضور حفل زفاف زميله الدولي السنغالي ساديو ماني.

وذكرت إذاعة "موازيك" التونسية أن نجوم فريق ليفربول سيتواجدون في مدينة سوسة بتونس الشهر المقبل، من أجل حضور حفل زفاف زميلهم السنغالي ساديو ماني مهاجم الريدز على فتاة تونسية.

وأشارت التقارير إلي أن صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، سيكونان على رأس الحضور في حفل زفاف ماني رفقة لاعبي الريدز.

ويواجه ليفربول صاحب المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، فريق وولفرهامبتون صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة بملعب "مولينيكيس" غدًا الجمعة، في الجولة الـ18 من البريميرليج.



