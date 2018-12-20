وزيرة الثقافة تكرم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2018 بالأوبرا

20 ديسمبر 2018 - 05:56 م

احتفلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مع الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2018 ( النيل – التقديرية – التفوق - التشجيعية – نجيب محفوظ )، وذلك على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وعدد من قيادات وزارة الثقافة وكبار المثقفين المصريين والعرب والشخصيات العامة والإعلاميين .

أبدت عبد الدايم سعادتها بإعادة إقامة الاحتفال بعد غياب سنوات وأكدت إن وزارة الثقافة تنفذ إستراتيجية واضحة تهدف إلى بناء الإنسان وتحقيق محاور التنمية المستدامة المدرجة في برنامج الحكومة المصرية من خلال العمل الدؤوب لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتمكين المبدعين من الحصول على جوائز عالمية إلى جانب زيادة عدد جوائز الدولة وقيمتها المالية بالتعاون مع منتدى الجوائز العربية لبناء ثروة بشرية قادرة على صناعة التقدم .

إضافة إلى تطوير جائزة نجيب محفوظ لتكون ذات توجه عربي وذلك ضمن الاحتفال بافتتاح متحف أديب نوبل وترقية مقر أمانة الجائزة بالمجلس الأعلى للثقافة مع دراسة تخصيص إعداد إضافية من جائزة النيل للمبدعين العرب واستحداث جائزة للمبدعين الأفارقة وإفراد منح فنية لشباب القارة السمراء بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.

وأكدت السعي للاحتفال بالحاصلين على جوائز الدولة خلال الأعوام السابقة والذين لم يتم الاحتفاء بهم ، وقدمت التحية للمبدعين باعتبارهم أحد أدوات تعزيز ريادة مصر الحضارية على المستويين الإقليمي والعالمي .

من جانبه أعلن أمين عام الأعلى للثقافة فخره بما تمتلكه مصر من مبدعين وعلماء إجلاء ووصفهم بصناع التقدم وعناصر قوة مصر الناعمة مؤكداً إن تكريمهم يرسى دعائم العمل الهادف إلى تعميق الاهتمام بالفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وأشار إن رصيد مصر من العقول يمثل وعائها الفكري الذي تزهو به الأمم الطامحة للتقدم وتوجه بالشكر لوزير الثقافة لتذليلها العقبات ودعمها الدائم لكل أشكال الإبداع .

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني تلاه فيلم تسجيلي عن نشاط المجلس الأعلى للثقافة وجوائز الدولة كما شهد تكريم ممثلي مانحى الجوائز العربية هم فالنتينا قسيسية الرئيس التنفيذى لجائزة عبد الحميد شومان الأردنية والدكتور طالب الرفاعى مدير ملتقى القصة القصيرة الكويتى واختتم الاحتفال بمجموعة من اهم مؤلفات الطرب قدمتها فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى .

يشار إن جوائز الدولة جاءت كالتالي حيث فاز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون فرع الرسم والتصوير فاطمة عبد الرحمن عن رسم بالقلم الجاف والأقلام الخشبية الملونة وورق الذهب ، التصوير الجدارى محمد بنوى عن هوائى 4 ، العزف على إحدى آلات النفخ الخشبي وسام أمين عن كونشيرتو ريتشارد شتراوس للاوبوا والاوركسترا ، تصميم الرقصات " الاداء الحركي " ميريت ميشيل عن الجميع يتنصل من الولاعة الزرقاء ، الأداء المسرحي إيمان إمام عن أداء دور الزوجة بمسرحية القصة المزدوجة للدكتور بالمى ، البناء في خدمة المجتمع " مشروعات تصميم وتنمية المجتمعات " مناصفة بين كل من كريم إبراهيم ونيفين عقيل عن مشروع تطوير الفراغ العام والارتقاء بالبيئة بعزبة خير الله ، الإنتاج السينمائي لفيلم روائي طويل هالة لطفى عن فيلم الخروج للنهار .

وفى مجال الآداب فاز هاني عبد المريد بجائزة الرواية عن " انا العالم " ، حسين عبد الرحيم عن المجموعة القصصية شخص ثالث ، اسم الشاعر عبد الناصر علام عن ديوانه بيوت بلا جدران ، وجيه محمد مصطفى شعيب عن ترجمة الكتاب العلمي الأب العلمي اى وحجبت جوائز الف ليلة وليلة فى الرواية المعاصرة - قضايا المرأة فى الادب النسوى – المسرحية الشعرية والعرض المسرحى للاطفال .

وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز شريف طلعت السيد متولي فى فرع التاريخ عن الأصولية الدينية حول العالم ، فرع علم النفس احمد موسى عن مدخل الى علم النفس الفيزيولوجى ، فرع الثقافة العلمية نجوى عوض عن نحو ثقافة علمية متقدمة لمواكبة الفكر الحضارى المعاصر ، فرع الدراسات الاجتماعية خالد ابو الليل عن التاريخ الشعبى لمصر فى دولة الحكم الناصري " رؤية جديدة من وجهة نظر المهمشين " .

وفى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية فاز فى فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان الدكتور جمال سلامة على محمد عن كتاب فلسفة الحق الانسانى فى عالم متغير ، وفى فرع سيايات مناهضة التميز الدكتور رامى عطا صديق عطا عن كتاب مسلم ولا مسيحى .

وحصل عل جائزة الدولة للتفوق فى الفنون الموسيقار رضا بدير والدكتور سعيد بدر ، وفى الاداب الدكتور محمد العبد واحمد مراد ، وفى العلوم الاجتماعية صلاح سالم ، الدكتورة الهام ذهنى ، الدكتور عبد السلام ابو قحف .

وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون الفنانة نادية لطفى والموسيقار محمد سلطان ، وفى الآداب فاز الدكتور عبد الحكيم راضى ، الكاتب محمد قطب ، الدكتور كمال الدين عيد وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من الدكتورة سعدية بهادر ، الدكتور شبل بدران ، الدكتور احمد رفعت ، المستشار عبد العزيز الجندى .

وفاز بجائزة النيل فى الفنون الدكتور مصطفى الرزاز ، وفى الاداب الدكتور صلاح فضل ، وفى العلوم الاجتماعية الدكتور مراد وهبه ومن المبدعين العرب الفنان السورى يوسف عبدلكى.



