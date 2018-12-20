رسميًا.. الاتحاد السكندري يضم نجم سموحة

20 ديسمبر 2018 - 05:49 م

حصل مسئولو نادي الاتحاد السكندرى على توقيع أحمد نبيل «مانجا» لاعب وسط فريق سموحة، لمدة موسمين ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم تلقى «مانجا» أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الموقف لصالح زعيم الثغر والذى فضل نادى الاتحاد عن بقية العروض.

وكانت أندية المقاصة وإنبى ونادى سعودى قد دخلت فى مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب إلا أن مجلس إدارة نادى سموحه قد أشترط رغبة اللاعب هى التى تحدد وجهته.

وسينتظم مانجا فى تدريبات الاتحاد يوم الأحد المقبل بعد الإعلان رسميا على انتقال اللاعب لفريق سيد البلد.