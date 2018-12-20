«أون» تنقل مباريات الأندية الأربعة ببطولتي أفريقيا

20 ديسمبر 2018 - 05:44 م

حصلت قناة «أون سبورت»، على حقوق بث مباريات الأندية المصرية في إياب الدور الـ32 من بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جيما الإثيوبي يوم الأحد المقبل لحساب الدور الـ32 من دوري الأبطال وهو نفس يوم مباراة القطن التشادي والزمالك بالدور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيواجه الإسماعيلي فريق القطن الكاميروني يوم السبت المقبل، على أن يواجه المصري وهو نفس يوم مباراة المصري مع ساليماتا بطل بوركينا فاسو.

الأهلي كان قد فاز ذهابًا بهدفين دون رد، وفاز الإسماعيلي بنفس النتيجة.

الزمالك فاز على القطن التشادي بسباعية لم يرد عليها الضيوف في أي مناسبة فيما خسر المصري بهدفين دون رد على أرضه وأمام جماهيره.



