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«عبد الغفار» يرأس اجتماع مجلس إدارة البحوث الفلكية والجيوفيزيقية

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عقد مجلس إدارة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اجتماعًا اليوم الخميس برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. حاتم عودة رئيس المعهد، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع هنأ الوزير د.حاتم عودة لتعيينه أمينًا عامًا مساعدًا لاتحاد مجالس البحث العلمي العـربية، كما هنأ أعضاء المجلس كلاً من د. هشام حسين موسى لتوليه منصب نائب رئيس المعهد للعلاقات العلمية والثقافية، ود. جاد القاضي لتوليه منصب نائب رئيس المعهد للعلاقات العلمية والتعاون الدولي.

وخلال الاجتماع أكد الوزير أهمية الدور التى تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وما يمكن أن تقدمه تلك المراكز من خدمات للمجتمع المصرى من خلال العمل على تحويل مخرجات البحث العلمى إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، مضيفًا اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمى بشكل ملحوظ.

وافق المجلس على إنشاء برنامـج منـح تدريب internship بهدف تبادل الأفكار وعناصر البحث العلمي إقليميًا ودوليًا؛ بما سيتيح فرصًا أكبر للباحثين من أعضاء المعهد في استقطاب أفكار علمية جديدة، فضلا عن التوسع في شراكات ومشروعات دولية مع الباحثين الزائرين ومعاهدهم الأصلية.

كما وافق المجلس على مذكرة إنشاء دبلومات مهنية متخصصة في مجالات المعهد، من خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وذلك بهدف إنشاء عدد من الدبلومات المهنية المتخصصة، وهي: دبلومة تقييم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ودبلومة الحد من المخاطر الطبيعية والبيئية، ودبلومة استحداث التلسكوبات وطرق تدريس علم الفلك والفيزياء الفلكية.

ووافق المجلس أيضًا على عدد من التعيينات والترقيات والإعارات للباحثين بالمعهد.



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