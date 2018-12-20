» «ضيوف»: محمد صلاح أفضل من «ماني»

20 ديسمبر 2018 - 05:36 م

قال الحاج ضيوف، مهاجم منتخب السنغال السابق، أن محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب أعلى موهبة من زميله في في الريدز، ساديو مانى، فيما اعتبر أن مواطنه يمتلك فرصة للفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا هذا العام، لكن يبقى جناح المنتخب المصري صاحب الأفضلية.

وقال الحجي ضيوف في تصريحات نقلها موقع "ويو سبورت" السنغالي فيما يتعلق بالمنافسة على جائزة لاعب العالم في إفريقيا :"ساديو مانى من الممكن أن يفوز، لكن المنافسة مع محمد صلاح صعبة، أنا لا أتحدث عن الأمر كنوع من العداء."

وتابع: "حقيقة أن الثنائي يلعب في فريق واحد لا تجعل الأمور سهلة بالنسبة لساديو، صلاح أكثر موهبة من ساديو، هذا العام ساديو من الممكن أن يفوز بها، لكن صلاح له أفضلية بسيطة، وعلى كل الحال الفريق بين اللاعبين بسيط للغاية."

ويقام حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 في 8 يناير في مدينة داكار السنغالية.



