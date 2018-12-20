قرار عاجل من «التعليم» بعد مصرع وإصابة 8 طلاب بالمرج

20 ديسمبر 2018 - 05:33 م

صرح المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمر بالتحقيق الفوري في حادث انهيار سور مدرسة "منارة الشرق" الخاصة في المرج.

ونعى الدكتور طارق شوقي الطالب (عبد الرحمن محمد درويش) الذى وافته المنية، وقدم الوزير خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب راجيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة سوف تتكفل بعلاج الطلاب المصابين داخل المستشفيات المتواجدين بها، موجهًا بتوفير وتقديم جميع المساعدات والإمكانات للاطمئنان على استقرار حالة المصابين، وطمأنة باقي طلاب المدرسة.

كما تم دفع لجنة من الوزارة مكونة من التعليم الخاص والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري والهيئة العامة للأبنية التعليمية، للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

كما تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الطلاب المصابين بكل من (مستشفى جراحات اليوم الواحد، ومستشفى السلام)، وجاءت أسماء الطلاب المصابين كالتالي: (أدهم أحمد فؤاد عطية، ومحمد أشرف محمد، ويوسف حسين إبراهيم، وأحمد حسام مصباح عبد الوهاب، وحسام إيهاب، ويوسف هانى جودة، ومحمد السيد فتحى).

وكلف الوزير، كافة المديريات التعليمية بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة؛ تمهيدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية، حماية لأبنائنا الطلاب.



