تدشين مجموعة الصداقة البرلمانية بين مصر والجزائر

20 ديسمبر 2018 - 05:32 م

أعلن السفير أيمن مشرفة ، سفير مصر لدى الجزائر، أنه تم تدشين المجموعة البرلمانية للصداقة المصرية الجزائرية، وذلك في إطار توطيد العلاقات بين البلديّن.

وأضاف مشرفة ، أنه تم الاتفاق على وضع خطة لزيارات متبادلة بين وفود برلمانية مصرية وجزائرية في إطار التعاون المشترك والدبلوماسية البرلمانية، على أن يتم تحديد موعد هذه الزيارات عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق.

وأشار السفير إلى أهمية العلاقات بين البرلمانين المصري والجزائري العريقين في ظل تميز العلاقات الثنائية، والتي انعكست في حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة الجزائر كأول زيارة خارجية لسيادته، مؤكداً حرص الجانبين على التنسيق المستمر بينهما بشأن العديد من القضايا وأبرزها جهود مكافحة الإرهاب والأزمة الليبية.

وفي ذات السياق، أكد السفير مشرفة على حرص الجانب المصري على تنمية وزيادة العلاقات الثقافية والسياحية لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، حيث تستهدف مصر جذب 100 ألف سائح جزائري العام المقبل، منوهاً بالمساعي التي تقوم بها السفارة بالجزائر من أجل الترويج لمناطق الجذب السياحي المختلفة في مصر.

كما نوه مشرفة بأنه اتفق مع السيد عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، على أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 500 مليون دولار، مشيراً إلى وجود ما يقرب من 19 شركة مصرية تعمل في الجزائر في مختلف المجالات.

هذا، ومن جهته، صرح السيد عبد الحميد سي عفيف بأن تدشين هذه المجموعة يهدف إلى دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتعاون البرلماني بين البلديّن، مشيراً إلى اتفاق وجهات النظر بين البلديّن إزاء التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الدعم المتبادل لمرشحي البلديّن في الهيئات الإقليمية والدولية.



