السودان يشتعل.. الاحتجاجات تمتد للعاصمة وسقوط أول قتيل

20 ديسمبر 2018 - 04:58 م

قُتل متظاهر، اليوم الخميس، خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في القضارف بشرق السودان، كما أفاد نائب عن الولاية وعائلة الضحية.

وقال مبارك النور النائب المستقل عن ولاية القضارف: "الوضع في القضارف خارج السيطرة وسقط قتيل هو الطالب الجامعي، مؤيد أحمد محمود"، الأمر الذي أكده أحد أقارب الطالب الجامعي.

وأضاف: "الأوضاع فى القضارف الآن خطرة، وتطورت الاحتجاجات لتشمل حالات حرق ونهب، وهى الآن خارج السيطرة".

وامتدت الاحتجاجات الشعبية في السودان، اليوم الخميس، إلى قلب العاصمة الخرطوم، وتجددت في عطبرة (شمال)، تنديدًا بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفاد شهود عيان باندلاع التظاهرات في وسط الخرطوم، وأحياء "الديم والحاج يوسف، وأركويت" وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، فيما أغلقت بعض المحال في سوق الخرطوم الرئيسي وسط العاصمة، وفق شهود عيان.

كما خرج طلاب جامعة الخرطوم والنيلين، وسط العاصمة، قبل أن تفرقهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع.وفي السياق ذاته، تجددت المظاهرات في مدينة عطبرة (شمال) لليوم الثاني.

وانضمت بلديات في شمالي السودان للتظاهرات الاحتجاجية الرافضة للغلاء وتردى الأوضاع الاقتصادية.

وفي وقت اندلعت تظاهرة طلابية محدودة في أحياء "الحاج يوسف، وأركويت" تظاهرات طلابية بالعاصمة السودانية.

وأفاد شهود عيان من عطبرة، بأن السكان خرجوا للتظاهر بالرغم من فرض حالة الطوارىء في المدينة.

وأحرق المتظاهرين في بلدة الزيداب (250 كيلو متر شمال الخرطوم)، مقر المحلية الإدارية بالبلدة، وفق شهود.

وذكر شهود عيان أن عشرات الطلاب أغلقوا شارع "واحد" في حي الحاج يوسف، كما قطع عشرات الطلاب شارع "عبيد ختم"، الرئيسي جنوب شرق العاصمة.

كما تداول نشطاء صوراً لتظاهرات في مدينتي بورتسودان (شرق) بربر (شمال)، وبلدات "المتمة والباوقة".

واتسعت دائرة الاحتجاجات في السودان، اليوم، واندلعت مظاهرات عنيفة منددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية، وغلاء الأسعار في مدينة دنقلا، وبلدة السليم (شمال)، والقضارف (شرق) ومدينة سنار (جنوب شرق).

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان من مدينة القضارف، قولهم: إن التظاهرات بدأها طلاب المرحلة الثانوية صباح اليوم، وسرعان ما انضم إليها المواطنون في سوق المدينة.

وقال الشهود، في إفادات منفصلة، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فقابلها المتظاهرون باحتجاجات عنيفة وبدأت أعمال التخريب.

وأضاف، أن الشرطة أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وتابع شهود العيان، حاول المتظاهرون حرق محطة للوقود، ولكن تدخل الجيش السوداني حال دون ذلك.

وذكر الشهود أنه تم حرق مبنى محلية (محافظة) القضارف (410 كيلو متر شرق الخرطوم). ولم يتم التأكد من مصادر رسمية بشأن إحراق مبنى المحلية، في حين يتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمبنى مشتعلًا.

فيما أفاد آخرون، أن مظاهرات احتجاجية خرجت من السوق الكبير في مدينة دنقلا (530 كيلو متر من الخرطوم)، وتم حرق مقر أمانة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمحلية دنقلا. ولم يتم التأكد من مصادر رسمية، لكن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا للمقر المحترق.

كما خرج مئات الطلاب من مقر جامعة دنقلا في بلدة السليم المجاورة للمدينة. وذكر الشهود أن المدينة تشهد أزمة خبز، وقالوا لوكالة "الأناضول|: أقل مقومات الحياة في المدينة لاتتوفر وإن توفرت فهي بأسعار مرتفعة.

فيما تتداول ناشطون ووسائل إعلام فيديوهات لتظاهرات في مدينة سنار تبعد حوالي 280 كيلو مترا حنوب شرق الخرطوم.

ولم يصدر من السلطات السودانية أي تصريح حتى الساعة 14: 00 تغ.

ومنذ الأربعاء، تشهد مدن مختلفة بالبلاد مظاهرات احتجاجية بسبب التردي الاقتصادي والغلاء.

وأعلنت السلطات السودانية، حالة الطوارئ وحظر التجوال بمدينة عطبرة التابعة للولاية، عقب مظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية، وانعدام الخبز والوقود بالمدينة.

كما علقت الدراسة بجميع مدارس المدينة بمرحليتها الأساسية والثانوية إلى أجل غير مسمى.

وجرى خلال الاحتجاجات "حرق مقر الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) بالمدينة، ومبني إدارة المحلية بالمدينة، وإحدى محطات الوقود حسب تصريحات والي ولاية نهر النيل، حاتم الوسيلة نقلتها وسائل إعلام.

كما شهدت مدينة الدامر شمال السودان 300 كيلومتر من الخرطوم تظاهرات احتجاجية وأحرق المحتجون مقر الحزب الحاكم بمدينة الدامر مركز الولاية.

وفي بورتسودان شرقي البلاد، ذكر إعلام محلي أن احتجاجات مماثلة اندلعت بالمدينة، فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

واعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أن ما جرى في عطبرة محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس قطاع الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم الصديق، أمس الأربعاء، قوله: "ما تم لو كان مظاهرة سلمية كان سيكون مقبولا ولكن هناك عمليات حرق وتدمير غير مقبولة" (دون تفصيل).

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.