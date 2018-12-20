» اكتشاف أختام ملكية فرعونية بأسوان

20 ديسمبر 2018 - 04:58 م

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الخميس، اكتشاف أختام مَلكية تعود لعصر فراعنة الدولة القديمة قبل نحو 5000 عام، في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وتمكنت البعثة الأثرية المصرية النمساوية من الكشف عن عدد كبير من الأختام التي نقش عليها أسماء ملوك من الدولة القديمة (2686 – 2134 ق.م).

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الاكتشاف الأثري يعد الأول من نوعه في مدينة كوم أمبو، لأسماء ملوك من عصر الدولة الفرعونية القديمة.

وأوضح وزيري أن من ضمن "أسماء الملوك التي عثر عليها منقوشة على أحد الأختام الملك أوسر كاف (حكم بين عامي 2494-2487 ق.م)، والملك نفر اير كارع (حكم بين عامي 2529 – 2527ق.م)".



