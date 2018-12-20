5رؤى للإسلاميين بدأت بالخلافة.. وانتهت بـ «العقرب» و«عشماوي»

20 ديسمبر 2018 - 04:51 م

المهدى المنتظر منام لـ"شكرى وجهيمان".. "أبو إسماعيل": سأكون رئيسًا لمصر.. و"مرسى" الرسول يقدمه للصلاة



على مدار أربعة عقود، تحظى الرؤى والمنامات بحضور واسع بين صفوف الإسلاميين باختلاف تنظيماتهم، والتى تبدأ برؤيا أو منام بالوصول إلى الحكم، وتنتهى بكارثة، عبر الإطاحة بالتنظيم والزجّ بالأفراد إلى السجون، أو بكابوس الإعدامات والعقوبات المشددة داخل السجون.

كانت البداية فى سبعينيات القرن الماضى، والتى بدأت بمنامات لشكرى مصطفى زعيم التكفير والهجرة، وأنه هو المهدى المنتظر، وسيصل إلى الحكم.

كما تكرر الأمر مع قضية "الفنية العسكرية"، التى حاولت اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

وفى أواخر السبعينيات، تكررت مجددًا رؤيا "المهدى المنتظر" ولكن على الأراضى السعودية، والتى ترأسها "جهيمان العتيبي"، وانتهت باقتحام الحرم، ما دفع السلطات السعودية بالاستعانة بقوات فرنسية خاصة، وتم القبض عليه، وطبق على الضالعين حكم الإعدام.

وبعد قيام ثورة يناير، اتسع نطاق الرؤى والمنامات، حيث أكد المحامى مختار نوح، أن المرشح الرئاسى السابق حازم أبو إسماعيل، رأى منامًا أنه وصل إلى السلطة أو أنه سيكون رئيسًا للجمهورية.

وأكد نوح، أن الأمر تكرر أكثر من مرة بخصوص الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأنه سيصل إلى حكم مصر، حيث انتهى الأمر بوضعه داخل السجن.

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