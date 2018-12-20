«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل غداً الجمعة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:

القاهرة «14- 20»

إسكندرية «13– 18»

قنا «8 – 21»

الأقصر «9 – 22»

أسوان «10– 22»



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