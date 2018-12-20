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وفد برلمانى مصرى يطالب بانشاء جامعة اوكرانية فى القاهرة

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الوفد البرلمانى باوكرانيا
الوفد البرلمانى باوكرانيا

وكالات- حنان حمدتو

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اوكرانيا

احمد السجينى

قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب  ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية  لممثلى وزارة التربية والتعليم فى أوكرانيا خلال زيارة وفد برلمانى برئاسته هناك :"  الزيارة لوزارة التربية والتعليم بأوكرانيا تطرقت إلى أزمة الطلبة المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا وعددهم 2754 طالبا، وأزمة المكاتب الوسيطة بين الطالب والجامعات والسماسرة الذين يعرضون أولادنا للخديعة، وتحدثنا بشكل مباشر وصريح، وتفهم ممثل وزارة التربية والتعليم هذه المسألة وأبلغ سفير مصر فى أوكرانيا، بأنه سيستقبل كل الشكاوى التى وردت للوزارة من الطلاب وأولياء أمورهم ".

ومن جانبه قال النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب  إن جودة التعليم والتأكد من الشهادات التى يحصل عليها الطالب عند التقدم للجامعات الأوكرانية يجب أن تكون على رأس الاعتبارات، حفاظا مكانة الجامعات الأوكرانية، وأن مكاتب السماسرة الوسيطة تؤدى إلى إفساد الممارسة”.

وأوضح الوفد البرلمانى المصرى لمسئولى وزارة التربية والتعليم بأوكرانيا، أن المنفعة مشتركة، وأن الجانب المصرى حريص على ألا يكون هناك أى شكاوى إنسانية فى مسألة تعرض الطلاب للخديعة، وأيضا حريص على مستويات الجودة فى التعليم، وحريص على الممارسة الخاصة بتبادل الخبرات فى مجال التعليم أن تكون محل اهتمام من الجانب الأوكرانى، ودعا الوفد البرلمانى الجانب الأوكرانى إلى أهمية النظر ودراسة الاستثمار فى مصر بمجال التعليم، بإقامة جامعة أوكرانية فى مصر على غرار الجامعة الأمريكية والبريطانية فى مصر.


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