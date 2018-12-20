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مقطع فيديو إباحى لدجال يثير الجدل

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عليك بهذا إن دخل طفلك الغرفة خلال ممارسة الجنس
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وكالات- محمد الخرو

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انتشر عبر وسائل الإعلام المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "جنسي" مسرب لشخص يزعم أنه يعالج الناس بما يسميه "الرقية الشرعية".

أثار مقطع الفيديو جدلاً واسعًا، وسط دعوات إلى مكافحة من ينصبون على المرضى بذريعة "العلاج الروحاني".

وظهر شخص في الثلاثينيات من عمره، وهو يمارس الجنس بصورة إباحية مع شابة في مقتبل العمر بمدينة بركان، شرقي البلاد، لكن الشريكة قالت إنها تعرضت للتخدير ولم تكن على وعي بما تفعله.

واعتقلت السلطات المغربية، صاحب الفيديو الذي كان يسجل المئات من ضحاياه في أوضاع جنسية مخلة ثم يقوم بابتزازهن، وفق ما أكدته تقارير إعلامية.

وحظيت القضية المعروفة بـ"راقي بركان"، باهتمام واسع، لاسيما أن عددا ممن يعرفون بـ"الرقاة" سبق لهم أن تورطوا في حوادث جنسية أثناء استقبال زبونات يبحثن عن حل مشكلات شخصية عن طريق الشعوذة.

 وأوضح المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن هذه المعالجة تتطلب تعاون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.

 وتعرض هذا الموقف الحكومي لانتقاد في المنصات الاجتماعية، وقال معلقون إنه تساهل مع محلات تستغل الوضع النفسي الهش للمرضى.

 ويقول المنتقدون إن العلاج العضوي والنفسي له مواصفات في كافة بلدان العالم، وبالتالي، لا حاجة إلى البحث عن صيغة للإبقاء على ممتهني "النصب".


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