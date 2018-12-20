تعليق مثير للجدل من بوتين على مقتل خاشقجى

20 ديسمبر 2018 - 01:41 م

ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، الضوء على ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" عند الغرب فيما يتعلق بقضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وقضية محاولة تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرجي سكريبال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين في المؤتمر الصحفي السنوي، حيث قال وفقًا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: "ليس هناك ما أعلق به على قضية خاشقجي. فالواضح أنه قتل، بينما سكريبال على قيد الحياة والحمد لله، لكن ما نلاحظه في قضية خاشقجي هو تجاهلها المطلق، فيما فرضوا علينا الكثير من العقوبات في قضية سكريبال".

وأردف بوتين قائلاً: "هذا مجرد ذريعة. لولا سكريبال لافتعلوا شيئًا آخر. فالهدف هو ردع روسيا كقوة منافسة".